شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مراكز «تأكد» في الرياض والدمام تعمل على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الصحة أن مراكز «تأكد» تواصل تقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة لفحص فيروس كورونا كوفيد 19. وخصّصت الصحة مراكز «تأكد» للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس «كورونا» من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، علماً بأن مراكز «تأكد» في الرياض والدمام تعمل على مدار 24 ساعة. وتوجد مراكز «تأكد» حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها.

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