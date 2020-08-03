شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يهنئ المملكة بنجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن نجاح موسم الحج لهذا العام بالشكل الذي شهده العالم أجمع من أداء الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان متمتعين بما وفرته لهم المملكة من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في كافة الجوانب التي يحتاج إليها الحجاج، تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ومتابعتهما الدائمة وتوجيهاتهما الحثيثة لكافة الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.
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