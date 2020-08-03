شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر فعالية «لفة العيد» والان نبدء بالتفاصيل
وبين المركز أن الفعالية تأتي ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي ينظمها، لافتا إلى أن فعاليات «لفة ولمة العيد» سجلت إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة من الزوار، مع الالتزام بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية من خلال جدولة أوقات الفعاليات لتحقق معها قواعد التباعد الاجتماعي تماشيا مع التوجهات الحكومية للعودة بحذر.
وأشار إلى أن زوار المركز يستطيعون حجز تذاكر «لمة العيد» عبر موقع إثراء الإلكتروني، حيث يتطلب الحضور الحجز مسبقا.
كانت هذه تفاصيل خبر نفاد تذاكر فعالية «لفة العيد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.