شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر فعالية «لفة العيد» والان نبدء بالتفاصيل

نفدت تذاكر فعالية «لفة العيد» التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي «إثراء»، بعد الإعلان عن تمديد الفعالية حتى يوم الخميس المقبل.

وبين المركز أن الفعالية تأتي ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي ينظمها، لافتا إلى أن فعاليات «لفة ولمة العيد» سجلت إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة من الزوار، مع الالتزام بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية من خلال جدولة أوقات الفعاليات لتحقق معها قواعد التباعد الاجتماعي تماشيا مع التوجهات الحكومية للعودة بحذر.

وأشار إلى أن زوار المركز يستطيعون حجز تذاكر «لمة العيد» عبر موقع إثراء الإلكتروني، حيث يتطلب الحضور الحجز مسبقا.