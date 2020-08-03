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ضبط 22 مخالفة ذبح عشوائي

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ضبطت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الأسواق وبالتعاون مع الضبط الإداري أكثر من ٢٢ مخالفا ينفذون عمليات ذبح عشوائي مع انعدام أدنى اشتراطات الصحة العامة، وعليه تمت مصادرة الأدوات المستخدمة في الذبح مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وكثفت فرق الرقابة النسائية جولاتها على صوالين التجميل النسائية خلال إجازة العيد، للتأكد من التقيد بالإجراءات والاحترازات الوقائية لمنع انتشار .

وكانت إدارة صحة البيئة أغلقت شقة سكنية تدار من قبل مطعم لتجهيز المأكولات، وذلك ضمن جولاتها الميدانية بفترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى التحفظ على الكمية المصادرة والتي تقدر بـ ٢٤٠ كيلو مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف.

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