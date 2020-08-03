شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق سكن عمالة يستخدم كمسلخ برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأشار رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م.صالح القرني، إلى توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية بمداهمة الموقع فوراً، واتضح أنه منزل يستخدم سكنا للعمالة، بالإضافة لاستخدامه كمسلخ لذبح المواشي وتوزيع اللحوم، ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والنظافة. لافتا إلى مصادرة الكميات الموجودة وإتلافها والتي بلغت ٤٥٠ كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر.
وأكد أن البلدية كثفت نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة. ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة الرسمية ومركز 940.
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