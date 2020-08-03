شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش صحي على المطابخ للتأكد من الاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

كلفت بلدية وسط الدمام مختصين صحيين لتنفيذ جولات ميدانية على المطابخ للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الاشتراطات المنظمة للنشاط، كما سمحت لـ «3» مطابخ بالذبح خلال فترة عيد الأضحى المبارك لاستيفائها الشروط والضوابط.

ولفت رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري إلى إلزام المطابخ بعدد من الشروط لممارسة نشاطها تكمن في توفير طبيب بيطري لديه شهادة «طبيب بيطري» ومؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، الحصول والمحافظة على «نموذج استلام الأضاحي» وتعبئة البيانات الخاصة به والالتزام بتسليمه بعد انتهاء فترة السماح، المحافظة على النظافة العامة وتجميع المخلفات والنفايات في أوعية خاصة بها محكمة الإغلاق والتخلص منها أولا بأول وفق الآلية وفي المكان المخصص لها، تجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفه إلى مكان تجميعه أو بيارة خاصة للتخلص منه بطريقة مناسبة، توفير أكياس وكراتين ذات جودة عالية، الالتزام بوضع النفايات في أكياس بلاستيكية ومن ثم ربطها والتخلص منها بالطرق السليمة، ترقيم جميع الأغنام لتسهيل عملية الاستلام والتسليم، منح الزبائن سند قبض «فواتير»، وضع تسعيرة في مكان بارز، وعقد حاوية تتناسب مع حجم العمل.

وأشار إلى وضع خطط وإجراءات لتفادي الزحام وهي: العمل بنظام المواعيد للتأكد من عدم تكديس المواطنين والمقيمين، زيادة عدد العاملين بالمنشأة حسب عدد العاملين، العمل بحسب الطاقة الاستيعابية للمنشأة حسب عدد العاملين، وتفعيل توصيل الذبائح وفق الاشتراطات المنظمة لخدمة التوصيل «حسب رغبة العميل». لافتا إلى استقبال أكثر من 65 أضحية في المطابخ المعتمدة وذلك في أول أيام العيد، ‏في ظل إجراءات وقائية واشتراطات صحية.