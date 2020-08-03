شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف أضحية بالشرقية في يومين والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت المسالخ المركزية والمطابخ المصرح لها بالذبح والمسالخ المبتكرة بالمنطقة الشرقية، خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك ٢٨٦٧٠ أضحية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة الشرقية محمد الصفيان، أن الفرق الميدانية بالأمانة كثفت جولاتها الرقابية على المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح والمسالخ المبتكرة في المنطقة للاطلاع على سير عملية الذبح، بالإضافة إلى التدقيق وفحص الأضاحي للتأكد من سلامتها، مشددا على أن الأمانة حرصت على تدعيم المسالخ والمطابخ بالكوادر البشرية المؤهلة والمعدات والآليات لخدمة المستفيدين بشكل أسرع، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المسالخ والمطابخ بشكل مستمر خصوصا مع انتشار جائحة كورونا المستجد لتوفير بيئة آمنة للمضحين.

وأبان أن الفرق الميدانية تحرص وبشكل مهم على تكثيف جولاتها في موسم العيد على العديد من المحلات والأسواق التجارية خصوصا في هذه المواسم والتي تشهد إقبالا من الناس لشراء الحاجيات والحلويات والأكلات، والتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمتسوقين وتوفير بيئة آمنة للجميع. وأهاب بالجميع التعاون مع الأمانة في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار بالتواصل عبر مركز ٩٤٠.