شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا العيد لمرضى «الطب المنزلي» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

عايدت إدارة الرعاية الصحية بالطب المنزلي التابعة لمستشفى القطيف المركزي المرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وشارك الطاقم الطبي بتوزيع هدايا العيد على المرضى وتذكيرهم بضرورة الاستمرار بالاحترازات الوقائية.

ولفت مدير برنامج الطب المنزلي شوقي الصادق، إلى تقديم التهنئة وهدايا العيد لـ 35 مريضا في منازلهم، مشيرا إلى تذكيرهم بضرورة أخد الاحترازات الوقائية المقررة من وزارة الصحة، لافتا إلى أن المبادرة أدخلت السعادة في نفوس المرضى والشعور بالرعاية والاهتمام.

وبين أن البرنامج يستهدف مساعدة المرضى ممن لا تسمح لهم ظروفهم بالخروج إلى المستشفى، لافتا إلى أن البرنامج ينظم دورات تدريبية وتثقيفية للأسر في رعاية المرضى وطرق العلاج الطبيعي وكيفية علاج الجروح ومتابعتها وتقديم التغذية السليمة لكبار السن.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم عددا من الخدمات الصحية الشاملة المقدمة للمرضى في منازلهم، لافتا إلى تشكيل 5 فرق تتكون من 40 كادرا صحيا «أطباء، تمريض، أخصائي علاج طبيعي وتنفسي وخدمة اجتماعية»، وتشتمل تلك الخدمات على الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي من خلال فريق طبي مدرب على أساسيات الرعاية الصحية المنزلية.