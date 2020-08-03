، بدموع الفراق.. ضيوف الرحمن يودِّعون البيت العتيق على أمل العودة ،

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وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية ودَّع ضيوف الرحمن البيت العتيق بعد أداء طواف الوداع؛ لتكون آخر ما تراه أعينهم هذا البيت العتيق، راجين من المولى -عز وجل- أن يعيدهم إليه مرة أخرى، داعين المولى -عز وجل- أن يعيدهم إلى بيته الحرام أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.
وشهدت لحظات الوداع بين الحجاج دموع الفراق داعين الله أن يتقبل منهم حجهم.
وقد سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التسهيلات لضيوف الرحمن عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني بين كل حاج، ووضع الملصقات الأرضية بالمسجد الحرام، وتخصيص مسارات في صحن المطاف لكل فوج.
وضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن قدمت الرئاسة العامة هدايا لحجاج بيت الله الحرام عند قدومهم، وهي عبارة عن معقم وكمامات ومناديل معقمة وشنطة وسجادة صلاة ومظلة لكل حاج.
بدموع الفراق.. ضيوف الرحمن يودِّعون البيت العتيق على أمل العودةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-03
وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية ودَّع ضيوف الرحمن البيت العتيق بعد أداء طواف الوداع؛ لتكون آخر ما تراه أعينهم هذا البيت العتيق، راجين من المولى -عز وجل- أن يعيدهم إليه مرة أخرى، داعين المولى -عز وجل- أن يعيدهم إلى بيته الحرام أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.
وشهدت لحظات الوداع بين الحجاج دموع الفراق داعين الله أن يتقبل منهم حجهم.
وقد سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التسهيلات لضيوف الرحمن عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني بين كل حاج، ووضع الملصقات الأرضية بالمسجد الحرام، وتخصيص مسارات في صحن المطاف لكل فوج.
وضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن قدمت الرئاسة العامة هدايا لحجاج بيت الله الحرام عند قدومهم، وهي عبارة عن معقم وكمامات ومناديل معقمة وشنطة وسجادة صلاة ومظلة لكل حاج.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
01:16 AM
بعد أداء طواف الوداع ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة
وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية ودَّع ضيوف الرحمن البيت العتيق بعد أداء طواف الوداع؛ لتكون آخر ما تراه أعينهم هذا البيت العتيق، راجين من المولى -عز وجل- أن يعيدهم إليه مرة أخرى، داعين المولى -عز وجل- أن يعيدهم إلى بيته الحرام أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.
وشهدت لحظات الوداع بين الحجاج دموع الفراق داعين الله أن يتقبل منهم حجهم.
وقد سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التسهيلات لضيوف الرحمن عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني بين كل حاج، ووضع الملصقات الأرضية بالمسجد الحرام، وتخصيص مسارات في صحن المطاف لكل فوج.
وضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن قدمت الرئاسة العامة هدايا لحجاج بيت الله الحرام عند قدومهم، وهي عبارة عن معقم وكمامات ومناديل معقمة وشنطة وسجادة صلاة ومظلة لكل حاج.
، بدموع الفراق.. ضيوف الرحمن يودِّعون البيت العتيق على أمل العودة ،
المصدر : الخليج 365
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