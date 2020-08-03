، الحالة الماطرة تضيف 58 مليون م3 من المياه إلى 8 سدود في جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمرت قرابة 10 أيام.. و"البيئة" فتحت بوابات عدد من السدود احترازيًّا

بلغت كميات مياه السيول التي وصلت لثمانية سدود في منطقة جازان أكثر من 58 مليون متر مكعب خلال الفترة من 24/ 7/ 2020 إلى 2/ 8/ 2020 نتيجة الحالة الماطرة التي شهدتها منطقة جازان الأسبوع الماضي.

ووفقًا لفيديو من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بلغت كميات المياه التي وصلت لسد وادي بيش أكثر من 31 مليونًا، ووادي جازان أكثر من 16 مليونًا، وضمد أكثر من 5 ملايين، وسد وادي وعال أكثر من مليونين، وسد وادي قرى أكثر من 714 ألفًا، وسد وادي عمود أكثر من 54 ألفًا، وسد وادي لجب أكثر من 19 ألفًا.

يُشار إلى أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة قد فتح بوابات عدد من السدود تزامنًا مع الحالة الماطرة التي شهدتها المنطقة؛ وذلك بشكل احترازي.