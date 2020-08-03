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ما زالت محافظة القنفذة وجميع مراكزها تشهد حتى لحظة إعداد هذا الخبر أمطارًا غزيرة جدًا مستمرة منذ الساعة العاشرة مساءً.
وبدأ أكبر أودية المنطقة في الجريان من أهمها وادي قنونا بسبت الجارة ووادي لومة واسبطا وتستنفر فرق الدفاع المدني جهودها لمنع المسافرين ومتابعي الأمطار من المخاطرة بأنفسهم وسط مجاري الأودية وتهيب قيادة الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة بأرواحهم.
أمطار القنفذة الدفاع المدني حالة الطقس
القنفذة تشهد ليلة أخرى ماطرة بغزارة .. و"الدفاع المدني" يستنفرحسن العيسي الخليج 365 2020-08-03
ما زالت محافظة القنفذة وجميع مراكزها تشهد حتى لحظة إعداد هذا الخبر أمطارًا غزيرة جدًا مستمرة منذ الساعة العاشرة مساءً.
وبدأ أكبر أودية المنطقة في الجريان من أهمها وادي قنونا بسبت الجارة ووادي لومة واسبطا وتستنفر فرق الدفاع المدني جهودها لمنع المسافرين ومتابعي الأمطار من المخاطرة بأنفسهم وسط مجاري الأودية وتهيب قيادة الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة بأرواحهم.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
01:03 AM
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
02:01 AM
الفرق تمنع المسافرين من المخاطرة بأنفسهم وسط مجاري الأودية
ما زالت محافظة القنفذة وجميع مراكزها تشهد حتى لحظة إعداد هذا الخبر أمطارًا غزيرة جدًا مستمرة منذ الساعة العاشرة مساءً.
وبدأ أكبر أودية المنطقة في الجريان من أهمها وادي قنونا بسبت الجارة ووادي لومة واسبطا وتستنفر فرق الدفاع المدني جهودها لمنع المسافرين ومتابعي الأمطار من المخاطرة بأنفسهم وسط مجاري الأودية وتهيب قيادة الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة بأرواحهم.
، القنفذة تشهد ليلة أخرى ماطرة بغزارة .. و"الدفاع المدني" يستنفر ،
المصدر : الخليج 365
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