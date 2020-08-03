شكرا لمتابعة خبر عن مصري يدّعي زواجه من أميرة سعودية ويتفاخر بالاعتداء على رجال الأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو مصري يزعم زواجه من أميرة سعودية، مما أثار جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة.

وبدا المصري في المقطع يزعم أنه اعتدى على ٨ مواطنين و٣ ضباط بالمملكة، مما أحدث موجة من الغضب العارم بسبب ما أسموه أكاذيب.

وجاء ذلك عندما سأله أحد الأشخاص إذا كان سعودياً رد مدعيا أنه متزوج من أميرة سعودية ويحمل بطاقة عدم التعرض.

ودشن مواطنون هاشتاقا يحمل عنوان " مصري يهدد السعوديين " لمطالبة الجهات المعنية بسرعة القبض على هذا الشخص وتوقيع عقوبة صارمة بحقه كي يكون عبرة لغيره لمن يطلقون الشائعات والأكاذيب، حتى وصل لترند موقع " تويتر " في المملكة.