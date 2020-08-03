بعد ادعائه بالزواج من أميرة سعودية و بضرب رجال أمن .. حساب تاريخ آل سعود يعلق على الحادثة

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بعد أن تم تدوال مقطع فيديو بهاشتاق عنوانه #مصري_يهدد_السعوديين ، حيث تم تداول ذلك الفيديو ويظهر به شخص مصري يدعي أنه متزوج من أميرة سعودية و يدعي أيضاً أنه قام بالاعتداء على سعوديين وضربهم ، وكذلك الاعتداء على ضباط سعوديين أيضاً و لديه بطاقة عدم التعرض.

و على ضوء ذلك الفيديو المتداول غرد حساب تاريخ آل سعود بالآتي :-

(( الشخص المعني في هاشتاق #مصري_يهدد_السعوديين يدعي بأنه متزوج من #آل_سعود وهذا غير صحيح، ولو افترضنا بأنه كذلك فأن ذلك لا يعطيه الحق بالتعدي على رجل أمن أو غيره، وكل معتدي ومخطئ سوف يحاسب، فهنا الكل سواسية كأسنان المشط والنظام يطبق على الجميع دون استثناء)).

و تعتذر “” من نشر المقطع لإحتوائه على كلام غير لائق و بذيء

