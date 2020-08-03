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مستشفى الدمام يشهد 46 حالة ولادة في الأيام الثلاثة الأولى من العيد

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منها 9 قيصرية و37 طبيعية..

شهد مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك، ولادة 46 طفلًاً.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالوهاب سليمان الجباري، أن الولادات تمثلت في 9 ولادات بإجراء عمليات قيصرية، و37 ولادة طبيعية، مشيرًا إلى أن إسعاف النساء قدم خدماته إلى 209 حالات، وأن 66 حالة جرى تنويمها لمتابعة الفحوصات والإجراءات اللازمة، بينما قدم إسعاف الأطفال خدماته إلى 158 حالة طارئة، نُوّمَ 21 منها.

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من جهة أخرى زار فريق من منسوبي المستشفى الأطفال المنومين ضمن المعايدة السنوية للاطمئنان على صحتهم، وتقديم الهدايا لهم بهذه المناسبة.

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