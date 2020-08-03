«مسالخ العاصمة المقدسة»: مذبوحات التطبيقات الإلكترونية بلغت ٢٩٥٤ ذبيحة خلال يومين

استقبلت مسالخ أمانة العاصمة المقدسة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، نحو (٢٣٨٤٥) ذبيحة موزعة على مسلخ طريق الليث، ومسلخ المعيصم النموذجي، ومسلخ غرب مكة الحديث، ومسلخ العكيشية الموسمي.

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوتة، أن مسالخ أمانة العاصمة المقدسة تعمل وفقًا للخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1441هـ، مؤكدًا أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ بمكة المكرمة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري لضمان آلية الذبح وفق الإشتراطات الصحية المطلوبة.

وأشار قوتة، إلى أن إجمالي عدد مذبوحات التطبيقات الإلكترونية خلال يومين بلغ ٢٩٥٤ ذبيحة، مؤكدًا أنها ساهمت في تسهيل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين، وسد حاجاتهم وفقًا للاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة الجميع.

وأكَّد أن الأمانة تسعى لتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس «كورونا» وتحقيق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بالمسالخ لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.