أطلق أعيرة نارية على نقطة أمنية.. القبض على مواطن بحوزته رشاش و95 طلقة وسكين

تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة العزيزية مع مواطن بالعقد الثالث من العمر إثر قيامة بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نوع «رشاش» على نقطة تفتيش أمنية بحي العوالي على طريق الطائف تجاه مشعر عرفات.

وكشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ «عاجل»، عن أن نقطة تفتيش أمنية تتبع الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد تعرضت لإطلاق نار عشوائي من سيارة نوع مازدا (تحتفظ «عاجل» بمعلوماتها)، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، ولم يتعرض رجال الأمن لأي سوء.

وتحركت الجهات الأمنية المختصة ممثلة في الدوريات الأمنية، على الفور، للقبض على الجاني؛ حيث تمت متابعته ومحاصرته، والقبض عليه بحي العوالي، وضبط بحوزته السلاح المستخدم بالجريمة نوع «رشاش» ومخزن ذخيرة داخله 30 طلقة حية وثلاث فوارغ رصاص، إلى جانب شنطة بداخلها 65 طلقة نارية حية وسلاح أبيض «سكين».

وقد تم إعداد محضر بالحالة الجنائية، وشرعت النيابة العامة بمكة المكرمة وشرطة العزيزية بالتحقيق مع الجاني ومعرفة دوافعه قبل إحالته للمحكمة الشرعية بحكم الاختصاص.