عددها 46.. استكمال المشاريع المدرسية المتعثرة

دشّن مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى، مراحل استكمال تنفيذ المشاريع المدرسية المتعثرة تدريجيًا وعددها 46 مشروعًا تعليميًا؛ شملت مدن وقرى وهجر المحافظة، وذلك بحضور مساعد مدير تعليم الأحساء للشؤون المدرسية والخدمات المساندة عماد بن أحمد الجعفري وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة وفرق عمل المشاريع.

وبلغ عدد المشاريع المتعثرة المفسوخة، المستهدفة في مرحلة التدشين الأولى 10 مشاريع تعليمية، احتوت على ما يزيد على 200 فصل دراسي. ومن المتوقع إنجازها وتسليمها خلال فترة ما بين 6 أشهر و18 شهرًا، ويوجد أيضا 6 مشاريع مفسوخة تحت الإجراءات النظامية ستُعالج ويُعاد طرحها من قبل شركة تطوير التعليمية.

ويجري العمل حاليًا على إنهاء جميع الإجراءات النظامية لسحب وطرح المشاريع التعليمية المتعثرة بالمحافظة وعددها 30 مشروعًا تعليميًا؛ لمعالجتها وإعادة برمجتها وفق مراحل خطة العمل المعتمدة التالية: 10 مشاريع تعليمية سُحبت نظامًا وطُرحت وهي في إجراءات الترسية، و14 مشروعًا تعليميًا سُحبت وهي في إجراءات الطرح وفق الأنظمة والتعليمات، و6 مشاريع متأخرة وجار متابعة تنفيذها حيث ستُطبق إجراءات السحب النظامية لها في حال استمرت حالة التأخر.

وأوضح مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى، أن البدء باستكمال المشاريع المدرسية المتعثرة بالمحافظة يأتي انعكاسًا لنجاح الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم في خفض نسبة المباني المستأجرة، وتوفير البيئة المدرسية الجاذبة، مؤكدًا العمل على استكمال جميع المشاريع المتعثرة تدريجيًا، وفق أفضل المقاييس المعتمدة؛ لتكون خير معين لاستكمال رحلة الجودة التعليمية والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية.