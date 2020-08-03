«الأرصاد» عن طقس الإثنين: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، مشيرة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»، إنه يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية- من متوسطة إلى غزيرةـ مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وأوضحت الهيئة، أنه سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة).

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 16 -42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى شرقية، وبسرعة بين 15-35 كم/ساعة، إلى جانب ارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين: