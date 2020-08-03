20 كاميرا مراقبة لكل مليون شخص بالرياض

حلت الرياض في المرتبة الخامسة عربيا في عدد كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة «CCTV» بـ 20 كاميرا لكل مليون شخص، وفقًا لدراسة أجراها موقع Compareitech البحثي. وكشفت الدراسة أن المدن في الصين تخضع لأكبر مراقبة بالكاميرات التلفزيونية المغلقة في العالم، وتخدم تلك الكاميرات العديد من الأغراض، بدءًا من منع الجريمة إلى مراقبة حركة المرور، وصولاً إلى مراقبة العمليات الصناعية في بيئات غير مناسبة للبشر. المدن العربية الأكثر في كاميرات CCTV بغداد 16800 كاميرا لكل مليون شخص. الدار البيضاء 760 كاميرا لكل مليون شخص. Advertisements الخرطوم 690 كاميرا لكل مليون شخص. القاهرة 40 لكل مليون شخص. الرياض 20 كاميرا لكل مليون شخص.



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