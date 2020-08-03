ضيوف الرحمن يتمون الحج بأمان واطمئنان

الحجاج ودعوا المشاعر المقدسة
ـ أتموا النسك بطواف الوداع
ـ التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية
ـ أشادوا بالسكن الصحي والوجبات المراقبة
ـ أثنوا على المتابعة من الطواقم الطبية
170 ألف ريال غرامات
أصدرت المديرية العامة للجوازات 7 قرارات إدارية بحق ناقلي حجاجٍ غير مصرح لهم بالحج منذ 20 ذي القعدة الماضي، شاملة عقوبات مالية بلغت 170 ألف ريال وسجن لمدد مجموعها 105 أيام بحقهم.
القرارات الصادرة
ـ طلب مصادرة 3 مركبات
ـ 17 راكبا منقولا لا يحمل تصريح حج
ـ مخالفان من الوافدين استحقا عقوبة الترحيل
ـ 7 ناقلين ومساهمين مخالفين مدانين شُهر بهم
تأثر قطاع الماشية الصومالي
ساهم الحج المحدود الأعداد استجابة لظروف كورونا في تأثر قطاع المواشي في الصومال، والذي كان يورد ملايين المواشي لإطعام الحجاج. ويساهم الطلب من السعودية بنحو ثلثي صادرات الصومال السنوية من الماشية، بحسب البنك الدولي.
5 ملايين رأس «غنم وماعز وجمال وأبقار» صدرتها الصومال للمملكة عام 2015
70 % من هذه الصادرات تكون في موسم الحج
60 % من أهالي الصومال يعيشون على تصدير المواشي
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