السعودية اليوم / البرازيل تسجل 25800 إصابة و541 وفاة بفيروس كورونا



برازيليا 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 25800 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.73 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 94104 حالات .

// انتهى //

01:45ت م

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برازيليا 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 25800 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 541 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.73 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 94104 حالات .// انتهى //01:45ت م0162

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