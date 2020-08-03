السعودية اليوم / موريتانيا تسجل أربع إصابات بكوفيد 19



نواكشوط 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع إصابات جديدة بمرض كوفيد 19 .

وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة ارتفع إلى 6323 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 157 وفاة.

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