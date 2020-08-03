السعودية اليوم / مصر تسجل 167 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة



القاهرة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 2 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة شفاء، و 4865 حالة وفاة.

//انتهى//

00:24ت م

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القاهرة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 2 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة وخروج 1318 متعافيًا من المستشفيات.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة شفاء، و 4865 حالة وفاة.//انتهى//00:24ت م0156

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