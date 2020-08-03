السعودية اليوم / بريطانيا تسجل ثماني حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا



لندن 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

ارتفع عدد وفيات فيروس

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم أنها أحصت 744 إصابة جديدة بالعدوى، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 304695 حالةً.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد مؤخراً أن حكومته تخطط لإعادة الحياة العامة لطبيعتها بشكل كامل بحلول ديسمبر المقبل، بعد الإغلاق الإجباري الذي مس كل القطاعات بسبب جائحة كورونا.

// انتهى //

23:30ت م

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لندن 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بريطانيا إلى 46201 حالةً بعد تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم أنها أحصت 744 إصابة جديدة بالعدوى، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 304695 حالةً.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد مؤخراً أن حكومته تخطط لإعادة الحياة العامة لطبيعتها بشكل كامل بحلول ديسمبر المقبل، بعد الإغلاق الإجباري الذي مس كل القطاعات بسبب جائحة كورونا.// انتهى //23:30ت م0150

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