السعودية اليوم / مسالخ المنطقة الشرقية تستقبل ٢٨ ألف أضحية في أول وثاني أيام عيد الأضحى



الدمام 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

استقبلت المسالخ المركزية والمطابخ المصرح لها بالذبح والمسالخ المبتكرة بالمنطقة الشرقية خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك ٢٨٦٧٠ أضحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الفرق الميدانية بأمانة المنطقة الشرقية كثفت خلال موسم عيد الأضحى جولاتها الرقابية على المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح والمسالخ المبتكرة في المنطقة للاطلاع على سير عملية الذبح، إضافة إلى التدقيق وفحص الأضاحي للتأكد من سلامتها.

وأكد حرص الأمانة على تدعيم المسالخ والمطابخ بالكوادر البشرية المؤهلة والمعدات والآليات لخدمة المستفيدين بشكل أسرع، وكذلك تعقيم وتطهير المسالخ والمطابخ بشكل مستمر لتوفير بيئة آمنة للمضحين.

وبين الصفيان أن الفرق الميدانية تكثف جولاتها في موسم العيد على العديد من المحال والأسواق التجارية التي تشهد إقبالاً من الناس لشراء الحاجيات والحلويات والأكلات، والتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمتسوقين وتوفير بيئة آمنة لهم.

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23:29ت م

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