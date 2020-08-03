السعودية اليوم / 12600 ذبيحة بمسالخ ومطابخ الجوف خلال أيام عيد الأضحى



سكاكا 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

أنهت المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك تجهيز أكثر من 12600 أضحية من الأغنام والماشية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه جرى استقبال الأضاحي في مختلف المواقع المخصصة لخدمة المستفيدين، وتشمل المسلخ المركزي ومسلخ غرب سكاكا بطاقة 100 ذبيحة يومياً إلى جانب 10 مسالخ بالمحافظات والمراكز 32 نقطة ذبح مع المطاعم المرخصة بالمنطقة ومحافظاتها.

وأضاف الحموان أن الأمانة تابعت من خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ، بمتابعة كوادر مؤهلة من الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين، وجرى تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير. كما حرصت على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

// انتهى //

23:14ت م

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