انتهاء أصغر حج في التاريخ الحديث بمفاجأة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 3 أغسطس 2020 12:13 صباحاً - قالت السلطات السعودية إن أصغر حج في التاريخ الحديث انتهى بدون أي إصابات بفيروس كورونا.

حيث بدأ 10 آلاف حاج أداء طواف الوداع بمكة المكرمة اليوم الأحد، متبعين مسارات تراعي التباعد المكاني.

وأكدت السلطات السعودية إنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج. ولكن السلطات ذكرت أنه سيكون على جميع الحجاج المقيمين، الخضوع لحجر صحي إلزامي بعد انتهاك المناسك.

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وأدى الحج هذا العام 10 آلاف حاج من 160 دولة الفريضة هذا العام مقارنة بـ 2,5 مليون شاركوا في الحج العام الماضي.

وأتم الحجاج الذين وضعوا الكمامات رمي الجمرات الثلاث في منى قرب مكة في اليوم الأخير من الحج وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية محلية .

وبدلا من جمع الحصى بأنفسهم كما جرت العادة في السنوات السابقة قدمت لهم السلطات حصوات معقمة داخل أكياس في إطار إجراءات منع تفشي كوفيد ـ 19 وعاد الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لاحقا اليوم لأداء طواف الوداع.