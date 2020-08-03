محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات يقترب من 5 ملايين.. وأكثر من 154 ألفًا فارقوا الحياة سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.601.526 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154.002 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة تسجِّل 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 وفاة بـ"كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-02 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.601.526 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154.002 حالة وفاة. 02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 Advertisements 09:40 PM اخر تعديل 03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 12:30 AM إجمالي الإصابات يقترب من 5 ملايين.. وأكثر من 154 ألفًا فارقوا الحياة إجمالي الإصابات يقترب من 5 ملايين.. وأكثر من 154 ألفًا فارقوا الحياة سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.601.526 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154.002 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تسجِّل 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 وفاة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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