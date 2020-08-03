، 12600 ذبيحة بمسالخ ومطابخ الجوف خلال 3 أيام‎ العيد ،

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أنهت المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك تجهيز أكثر من 12600 أضحية من الأغنام والماشية.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبد العزيز الحموان أنه تم استقبال الأضاحي في مختلف المواقع المخصصة لخدمة المستفيدين وتشمل المسلخ المركزي ومسلخ غرب سكاكا بطاقة 100 ذبيحة يوميًا إلى جانب 10 مسالخ بالمحافظات والمراكز 32 نقاط ذبح مع المطاعم المرخصة بالمنطقة ومحافظاتها.
وأضاف “الحموان” أن الأمانة تابعت من خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ، بمتابعة كوادر مؤهلة من الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين، وتم تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير. كما حرصت على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.أمانة الجوف
12600 ذبيحة بمسالخ ومطابخ الجوف خلال 3 أيام العيدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-02
أنهت المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك تجهيز أكثر من 12600 أضحية من الأغنام والماشية.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبد العزيز الحموان أنه تم استقبال الأضاحي في مختلف المواقع المخصصة لخدمة المستفيدين وتشمل المسلخ المركزي ومسلخ غرب سكاكا بطاقة 100 ذبيحة يوميًا إلى جانب 10 مسالخ بالمحافظات والمراكز 32 نقاط ذبح مع المطاعم المرخصة بالمنطقة ومحافظاتها.
وأضاف “الحموان” أن الأمانة تابعت من خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ، بمتابعة كوادر مؤهلة من الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين، وتم تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير. كما حرصت على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
11:58 PM
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
12:21 AM
جولات لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية
أنهت المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك تجهيز أكثر من 12600 أضحية من الأغنام والماشية.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبد العزيز الحموان أنه تم استقبال الأضاحي في مختلف المواقع المخصصة لخدمة المستفيدين وتشمل المسلخ المركزي ومسلخ غرب سكاكا بطاقة 100 ذبيحة يوميًا إلى جانب 10 مسالخ بالمحافظات والمراكز 32 نقاط ذبح مع المطاعم المرخصة بالمنطقة ومحافظاتها.
وأضاف “الحموان” أن الأمانة تابعت من خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ، بمتابعة كوادر مؤهلة من الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين، وتم تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير. كما حرصت على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
، 12600 ذبيحة بمسالخ ومطابخ الجوف خلال 3 أيام العيد ،
المصدر : الخليج 365
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