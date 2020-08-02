شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مليون زائر ومستمع للترجمة الفورية لخطبة عرفة والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الإحصائيات أن عدد زوار مشروع ترجمة خطبة عرفة لحج عام ١٤٤١هـ، تجاوز (٢٢) مليون زائرا فيما بلغ عدد المستمعين (٧) ملايين ونصف مستمع.
أما نسب الاستماع وعدد الأشخاص الذين استمعوا للترجمة الفورية حسب اللغات المختلفة بلغت ٢٠.٢٪ للغة الأوردية حيث وصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف مستمع، و١٣.٥٪ للإنجليزية يمثلون أكثر من مليون شخص، و١١.٩٪ استمعوا للترجمة للغة البنغالية ووصل عددهم لما يقارب (٩٠٠) ألف، و أما اللغة الفرنسية استمع إليها ما يقارب (٧٣٥) ألفاً بنسبة ٩.٨٪، واستمع مايقارب (٧١٥) ألفاً يمثلون نسبة ٩.٥٪ للغة الملاوية، و٩.٥٪ للغة الصينية حيث وصل عددهم إلى أكثر من (٧٠٠) ألف شخص، كما استمع للفارسية ما يقارب (٦٧٠) ألف مستمع بنسبة تمثل ٨.٩٪، واستمع ٨.٣٪ للترجمة للغة التركية يمثل عددهم تقريباً (٦٢٠) ألف شخص، واستمع لترجمة اللغة الهوساوية أكثر من (٦٢٠) ألف مستمع بنسبة تصل إلى ٨.٣٪، وأخيراً استمع سبعة آلاف شخص للترجمة باللغة الروسية يمثلون ٠.١٪ من إجمالي عدد المستمعين.
كما أوضحت الإحصائيات المعلنه عن الدول الأكثر زيارة للموقع وهي: المملكة، والإمارات، وباكستان، والمملكة المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والهند، وبنغلاديش، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.
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