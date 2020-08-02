شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقة على الباحة.. و«المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف الذي غطى مدينة الباحة ومنتزهاتها وعدد من المواقع بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، واجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والعقيق وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والامير حسام ، وبني ظبيان .والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، والثروه الوطني ، والخلب ، والفراشه, سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. فيما حذر الدفاع المدني بالمنطقة الجميع بأهمية أخذ الحيطة الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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