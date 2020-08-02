طائرة إسرائيلية تقصف موقعا في دير البلح وسط قطاع غزة المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/8/3 01:15 ص بتوقيت أبوظبي
قصفت طائرة إسرائيلية، مساء الأحد، موقعا للمقاومة في دير البلح وسط قطاع غزة.
ولم يتضح على الفور الموقع الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي، كما لم يعرف ما إذا تسبب في سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
يأتي ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة وإطلاق صافرات الإنذار في بلدة سديروت وتجمعات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان له،: "الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.
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