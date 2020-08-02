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توجيهات لعدم جعل المعايدة فرصة لزيادة حالات كورونا
متابعات الخليج 365 - غيداء راشد التميمي - الرياض
شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا، وخاصة في أيام عيد الأضحى تجنبًا لزيادة أعداد الإصابات وعدم انتشار العدوى بين الأفراد أثناء الاحتفال بالعيد
وقال د. علي آل سويدان لـ “متابعات الخليج 365” إنه قد لوحظ في المناسبات الاجتماعية زيادة الاختلاط، وفي بعض المجتمعات الواعية يكون الاختلاط بوعي والالتزام بالتوصيات من وزارة الصحة والحرص على صحة الفرد والجماعة، وذلك بالاكتفاء بوسائل الاتصال الحديثة للتواصل وعند القيام بالزيارة تلقاء التحية عن بعد والحفاظ على مسافة الأمان والحرص على تعقيم الأيدي بانتظام
وأشار إلى أن الالتزام بهذه التوجيهات يجعل العيد فرحة مبينًا أن رفع الإجراءات الاحترازية يحمّل الأفراد مسؤولية حماية أنفسهم باتباع طرق الوقاية أفضل من الاستهتار والإصابة والبحث عن العلاج.
وأضاف أن بر الوالدين وصلة الأرحام والتواصل بيننا يجب أن يتم بدرجة وعي كافية وإحساس بالمسؤولية ليتم حصر الفيروس على المصابين ولا ننقل الفيروس خلال المصافحة والتقارب الجسدي، داعيًا إلى عدم جعل المعايدة فرصة لزيادة أعداد المصابين ولا قدر الله المرضى أو حتى الوفيات وإنما ندرك حجم الجائحة ونتأقلم مع الوضع الجديد الذي بات في جميع مناحي الحياة ولنكون بحول المولى في أمان وصحة.
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