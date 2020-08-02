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مدن تعلن نجاح تصنيع وحدة تثبيت النفط الخام بسواعد سعودية
تزن 180 طنًا وسيتم استخدامها في مشروع تطوير حقل خريص
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، الأحد، عن الانتهاء من تصنيع وحدة تثبيت النفط الخام بكامل ملحقاتها بسواعد سعودية، وفي أحد مصانع شركاء “مدن” في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
وزن وحدة تثبيت النفط الخام
وقالت “مدن”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن وحدة تثبيت النفط الخام بكامل ملحقاتها تزن كل وحدةٍ نحو 180 طنًا، وسيتم استخدامها في مشروع تطوير حقل خريص النفطي.
يذكر أن حقل خريص هو حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية وتم افتتاحه في 10 يونيو من عام 2009، والمجاور لحقل الغوار أكبر حقل نفط في العالم.
وتبلغ مساحة حقل خريص 2890 كيلو مترًا مربعًا وبطول 127 كيلو مترًا، ويقع على بعد حوالي 250 كيلو مترًا من جنوب غرب الظهران و150 كيلو مترًا من شمال شرق الرياض، ويبلغ إنتاجه 1.5 مليون برميل يوميًا.
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