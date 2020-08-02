صور.. حجاج بيت الله يؤدون صلاة العشاء بعد إتمام النسك

2020-08-02

متابعات الخليج 365 - واس

أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاة العشاء في أجواء إيمانية، وذلك عقب إتمامهم طواف الوداع في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ثاني أيام التشريق.

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منظومة خدمات متكاملة

وأكمل حجاج بيت الله الحرام مناسك حجهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إضافةً إلى الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن حج هذا العام جرى في ظروف استثنائية واحترازية خاصة، حفاظًا على سلامة الحجاج وحرصًا على عدم انتشار فيروس كورونا.

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