شاهد الصور.. انهيار صخري يغلق عقبة ضلع

2020-08-02

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - أبها

تسببت الأمطار التي هطلت اليوم على مدينة أبها في إغلاق طريق عقبة ضلع الرابط بين مدينة أبها ومحافظة الدرب حيث حدث انهيار لصخور مما أدى إلى إغلاق الطريق وشلل في الحركة المرورية، ولا زالت صيانة الطرق تعمل على إزالة الصخور من على الطريق.

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” متابعات الخليج 365 ” ستوافيكم بالمزيد عن الأحداث حول هذا الموضوع بعد ظهور النتائج.

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