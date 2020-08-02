- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. انهيار صخري يغلق عقبة ضلع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد الصور.. انهيار صخري يغلق عقبة ضلع
صخور تغلق طريق عقبة ضلع
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - أبها
تسببت الأمطار التي هطلت اليوم على مدينة أبها في إغلاق طريق عقبة ضلع الرابط بين مدينة أبها ومحافظة الدرب حيث حدث انهيار لصخور مما أدى إلى إغلاق الطريق وشلل في الحركة المرورية، ولا زالت صيانة الطرق تعمل على إزالة الصخور من على الطريق.
” متابعات الخليج 365 ” ستوافيكم بالمزيد عن الأحداث حول هذا الموضوع بعد ظهور النتائج.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الصور.. انهيار صخري يغلق عقبة ضلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.