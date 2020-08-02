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شكرا لقرائتكم الشيخ السديس : المملكة وفرت جميع الإمكانات المالية والبشرية لإنجاح الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشيخ السديس : المملكة وفرت جميع الإمكانات المالية والبشرية لإنجاح الحج
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وتقديره لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- لما قدمت من خدمات وتسهيلات أسهمت في نجاح موسم الحج الاستثنائي هذا العام.
وأكد الشيخ السديس أن هذا النجاح لم يكن إلا بتوفيق من الله –سبحانه وتعالى- ثم بتقديم جميع الخدمات والجهود المباركة والتسهيلات والتجهيزات والإجراءات الاحترازية من قيادتنا الرشيدة والتي وفرت جميع الإمكانات المالية والبشرية والفنية لتعم الطمأنينة والسكينة والأمن والأمان في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وفي نفوس ضيوف الرحمن.
ودعا معاليه الله –عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج العليا الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ويطيل في عمرهم خدّاما للبيتين في صحة وعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين ومقدساتنا الإسلامية.
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