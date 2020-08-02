الضباب يغطي الباحة والمدني يحذر

2020-08-02

متابعات الخليج 365 - واس

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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف الذي غطى مدينة الباحة ومنتزهاتها وعدد من المواقع بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والعقيق وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والأمير حسام ، وبني ظبيان .والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، والثروه الوطني ، والخلب ، والفراشه, سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

مدني الباحة يحذر من الضباب

فيما حذر الدفاع المدني بالمنطقة الجميع بأهمية أخذ الحيطة الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

من جهة أخرى هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة القنفذة جنوب منطقة مكة المكرمة شملت وسط المحافظة، ومركز حلي، وبني عيسى، والصوالحة، وأحد بني زيد، ويبس، والقوز، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.

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