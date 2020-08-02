تركي الفيصل يكشف ما قامت به المملكة بعد الغزو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 2 أغسطس 2020 11:15 مساءً - روى رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل كيف استقبل خبر غزو العراق للكويت، والجهود التي بذلتها المملكة دوليا وإقليميا لمساعدة الكويتيين قيادة وشعبا بعد اللجوء للمملكة عبر منفذ الخفجي.

وقال إنه كان في إحدى دور السينما في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء قضاء إجازته في واشنطن مع أولاده، وجاءه اتصال من صديق يبلغه بخبر الغزو، وإنه تحدث مع الملك فهد الذي أبلغه بالبقاء في واشنطن للتنسيق حيث كان السفير بندر بن سلطان في إجازة .

وأضاف أنه اتصل بالبيت الأبيض وتابع من التلفاز الدبابات وإطلاق النار في الكويت، واجتمع مع مندوبين من “سي آي ايه” وشاهدوا صور الأقمار الصناعية التي أوضحت دخول الحشود العراقية للكويت، كما توجه نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى الرياض واجتمع مع الملك فهد والمسؤولين السعوديين.

وأشار إلى أنه كان يعقد لقاءات يومية مع الأمريكان في واشنطن لمراجعة التطورات وكان اهتمام الجميع ألا تغزو تلك الحشود العراقية أرض المملكة أيضا، وأنه كان على تواصل مع حكام الكويت ومنهم من توجه للمملكة ومنهم من خرج منها إلى مكان آخر.

وأكد أنه كان هناك متابعة يومية للغزو ورصد وجمع معلومات، كما كان الملك فهد يلتقي مع الأمير خالد بن سلطان قائد القوات العربية والإسلامية المشتركة، وزار الفيصل نفسه تلك القوات لمعرفة ما لديهم من معلومات، وشكلت غرفة عمليات في قصر اليمامة لتزويد الملك فهد بكل ما يتعلق بالغزو.

Advertisements

وشُكلت لجنة برئاسة الامير سلطان بن عبدالعزيز لوضع ترتيبات داخل المملكة لما قد يحدث وعملت على مراجعة إمكانات الدفاع المدني واستمرار المدارس وكفاءة التموين وتصدير النفط استعدادا لأي احتمال، كما تكونّت دوريات من المتطوعين السعوديين رجالا ونساء لمتابعة الأماكن الحيوية وتقديم خدمات صحية وغيرها.

ولفت إلى تشكيل لجنة لشرح الموقف السعودي والكويتي للعالم في مواجهة الإعلام العراقي النشط جدا، ودُرس موقف جاليات الدول المؤيدة لغزو العراق للكويت مثل اليمنيين والفلسطينيين والأردنيين واحتمال قيامهم بأعمال في المملكة، وقد يكون منهم مندسون.

كما أُعدت التجهيزات لاستقبال اللاجئين الكويتيين، ولم تكن الأعداد معروفة وكانت أكبر من مئات الألوف، مثل إعداد خيام وتوفير ملابس وأدوية وغذاء وسيارات وبنزين بعد استقبالهم من الخفجي، وكانت اللجان الشعبية تتولى هذه الأمور .

وأبان أنه تم التعامل تلقائيا مع القيادة الكويتية التي انتقلت إلى الطائف من قبل القيادة السعودية، وكان التعامل بين الملك فهد والشيخ جابر وكل وزير كويتي ونظيره السعودي.