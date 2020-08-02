حالة الطقس المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 2 أغسطس 2020 11:15 مساءً - ‏6 دقائق مضت أخبار السعودية 18 زيارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الحالة المناخية تشمل، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يُتوقع نشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وتسجَّل أعلى درجة حرارة في الدمام والأحساء وحفر الباطن (47 درجة مئوية)، فيما تسجل أبها 19 درجة مئوية.