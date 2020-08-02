، رئيس مجلس علماء باكستان يؤكد نجاح خطة الحج لهذا العام.. ويشكر القيادة الرشيدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - منوهًا بحرص خادم الحرمين ومتابعة ولي العهد اللذين كان لهما أثر ملموس في هذا الشأن

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي شكره وتقديره بنجاح خطة الحج لعام 1441 التي تم تنفيذها تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أيدهم الله.

وأكد "أشرفي" بأن موسم حج هذا العام الإستثنائي نجح بجميع المقاييس والمواصفات والمعايير بالتزامن مع خطورة الوضع الصحي العالمي الناتج عن اكتساح جائحة كورونا كوفيد 19 لجميع القارات والدول دون استثناء وتسبب في تعطيل المصالح وتوقف رحلات الطيران في المطارات ووسائل النقل بشكل عام وأصاب الإقتصاد العالمي بالشلل والخسائر الاقتصادية الكبيرة والمؤثرة على اقتصاديات مختلف دول العالم.

وأشاد "الأشرفي" بالجهود العظيمة والخدمات التي قدمتها المملكة الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج الماضية وخلال موسم هذا العام الإستثنائي بكل معنى الكلمة، مؤكداً بأن حرص خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد كان له أثر ملموس بالغ الأهمية ومطلوب لنجاح حميع الجهود والبرامج والخطط والمبادرات التي شاهدناها متميزة على أرض الواقع وسط منظومة متكاملة من الخدمات الكبيرة ضمن خطة عمل مدروسة وفريق تنفيذي يمتلك العلم والمعلومات والخبرات والمهارات والإحترافية الشاملة وشاركوا في نجاح الخطة المبنة على منظومة من خدمات الحج التي ساهمت في تحقيق أمن الحجاج أعلى درجات السلامة والإستقرار لضيوف الرحمن وتعزيز الطمأنينة في أوساطهم داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال "الأشرفي": رغم هذه الظروف الصعبة بالتزامن مع جائحة كورونا ، صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بضرورة إقامة شعيرة الحج وعدم تعطيلها على الإطلاق رغم خطورة الوضع، ولذلك فإن الترتيبات الوقائية التي اعتمدت كانت غير اعتيادية وتجاوزت جميع الإجراءات والاحتياطات المعتادة ونجحت بفضل الله تعالى وحققت نجاح كبير أثلج صدور جميع المسلمين وأثنى عليها كافة علماء الأمة الذين كانوا يتابعون هذه المراحل وجميع الخطط والتنظيمات الإجرائية المعلنة التي نفذتها جميع القطاعات المعنية بالمملكة العربية السعودية وتمكنت من إنجاح فريضة الحج لعام 1441 بكل دقة وجدارة.

وأردف "الأشرفي" بقوله: نشكر المولى عز وجل على فضله وكرمه وتوفيقه وإحسانه على ضيوف الرحمن الذين قاموا بأداء فريضتهم لهذا العام، ونشكره سبحانه على توفيقه للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وتمكينهم من خدمتهم للحجاج والحرص على أمنهم وسلامتهم وحمايتهم وتعزيز وسائل وقايتهم من الوباء والعناية بشؤونهم طوال فترة موسم الحج.

وختم بقوله: نسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل من جميع العاملين المنفذين لخدمة الحجاج والحرص على صحتهم وأمنهم وسلامتهم ونسأله تعالى ان يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها وشعبها الوفي المخلص وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم.