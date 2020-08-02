، عاد للدوري البلجيكي الممتاز .. بيرشكوت يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى ،

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توّج فريق بيرشكوت البلجيكي العائدة ملكيته للأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز بكأس دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على فريق أو إتش لوفين في إياب نهائي الدوري بنتيجة 4-1 في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب دين دريف بمدينة لوفين.
وسجل رباعية بيرشكوت كل من رافاييل هولتسهاوزر، طارق تيسودالي، ماريو نوبيسي وبلاكا.
وكان من المقرر إقامة مباراة الإياب خلال شهر مارس الماضي إلا أن تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تسبب في تأجيلها، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بيرشكوت بهدف دون مقابل سجله المهاجم المغربي طارق تيسودالي.
ونجح الفريق في العودة إلى الدوري البلجيكي الممتاز بعد غياب 7 مواسم، علمًا بأن الفريق طرف ثابت في المباراة النهائية منذ امتلاك الأمير عبدالله بن مساعد النادي في الثلاثة المواسم الماضية.
عاد للدوري البلجيكي الممتاز .. بيرشكوت يتوج بكأس دوري الدرجة الأولىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-02
توّج فريق بيرشكوت البلجيكي العائدة ملكيته للأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز بكأس دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على فريق أو إتش لوفين في إياب نهائي الدوري بنتيجة 4-1 في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب دين دريف بمدينة لوفين.
وسجل رباعية بيرشكوت كل من رافاييل هولتسهاوزر، طارق تيسودالي، ماريو نوبيسي وبلاكا.
وكان من المقرر إقامة مباراة الإياب خلال شهر مارس الماضي إلا أن تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تسبب في تأجيلها، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بيرشكوت بهدف دون مقابل سجله المهاجم المغربي طارق تيسودالي.
ونجح الفريق في العودة إلى الدوري البلجيكي الممتاز بعد غياب 7 مواسم، علمًا بأن الفريق طرف ثابت في المباراة النهائية منذ امتلاك الأمير عبدالله بن مساعد النادي في الثلاثة المواسم الماضية.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
11:07 PM
العائد ملكيته للأمير عبدالله بن مساعد
توّج فريق بيرشكوت البلجيكي العائدة ملكيته للأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز بكأس دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على فريق أو إتش لوفين في إياب نهائي الدوري بنتيجة 4-1 في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب دين دريف بمدينة لوفين.
وسجل رباعية بيرشكوت كل من رافاييل هولتسهاوزر، طارق تيسودالي، ماريو نوبيسي وبلاكا.
وكان من المقرر إقامة مباراة الإياب خلال شهر مارس الماضي إلا أن تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تسبب في تأجيلها، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بيرشكوت بهدف دون مقابل سجله المهاجم المغربي طارق تيسودالي.
ونجح الفريق في العودة إلى الدوري البلجيكي الممتاز بعد غياب 7 مواسم، علمًا بأن الفريق طرف ثابت في المباراة النهائية منذ امتلاك الأمير عبدالله بن مساعد النادي في الثلاثة المواسم الماضية.
، عاد للدوري البلجيكي الممتاز .. بيرشكوت يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى ،
المصدر : الخليج 365
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