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عاد للدوري البلجيكي الممتاز .. بيرشكوت يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى

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محمد بن مسعود - الدمام - العائد ملكيته للأمير عبدالله  بن مساعد

توّج فريق بيرشكوت البلجيكي العائدة ملكيته للأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز بكأس دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على فريق أو إتش لوفين في إياب نهائي الدوري بنتيجة 4-1 في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب دين دريف بمدينة لوفين.


وسجل رباعية بيرشكوت كل من رافاييل هولتسهاوزر، طارق تيسودالي، ماريو نوبيسي وبلاكا.
وكان من المقرر إقامة مباراة الإياب خلال شهر مارس الماضي إلا أن تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة "كوفيد-19" تسبب في تأجيلها، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بيرشكوت بهدف دون مقابل سجله المهاجم المغربي طارق تيسودالي.
ونجح الفريق في العودة إلى الدوري البلجيكي الممتاز بعد غياب 7 مواسم، علمًا بأن الفريق طرف ثابت في المباراة النهائية منذ امتلاك الأمير عبدالله بن مساعد النادي في الثلاثة المواسم الماضية.

عاد للدوري البلجيكي الممتاز .. بيرشكوت يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 11:07 PM

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العائد ملكيته للأمير عبدالله  بن مساعد

عاد للدوري البلجيكي الممتاز .. بيرشكوت يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

توّج فريق بيرشكوت البلجيكي العائدة ملكيته للأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز بكأس دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على فريق أو إتش لوفين في إياب نهائي الدوري بنتيجة 4-1 في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب دين دريف بمدينة لوفين.


وسجل رباعية بيرشكوت كل من رافاييل هولتسهاوزر، طارق تيسودالي، ماريو نوبيسي وبلاكا.
وكان من المقرر إقامة مباراة الإياب خلال شهر مارس الماضي إلا أن تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تسبب في تأجيلها، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بيرشكوت بهدف دون مقابل سجله المهاجم المغربي طارق تيسودالي.
ونجح الفريق في العودة إلى الدوري البلجيكي الممتاز بعد غياب 7 مواسم، علمًا بأن الفريق طرف ثابت في المباراة النهائية منذ امتلاك الأمير عبدالله بن مساعد النادي في الثلاثة المواسم الماضية.

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المصدر : الخليج 365

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