شكرا لمتابعة خبر عن موجة غبار تٌغطي سماء عفيف وتحذيرات بسبب تدني الرؤية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت محافظة عفيف والمناطق والطرق المحيطة بها، مساء اليوم الأحد، موجة غبار شديدة غطت سماء المحافظة .

وأسفرت الرياح وموجة الغبار عن تدنى مستوى الرؤية؛ حيث أهاب مستشفى عفيف العام بدوره بالأهالي بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

ونصح المستشفى بإغلاق أبواب ونوافذ المنزل بشكل محكم، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء وتغييرها باستمرار.