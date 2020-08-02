شكرا لمتابعة خبر عن اقتران كوكب بالقمر.. أبرز الأحداث الفلكية في أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن أبرز الأحداث الفلكية لشهر أغسطس 2020م.

وتضمن التقويم الأتي: "اقترانين أولهما بين القمر وكوكب المشتري وثانيهما بين القمر وكوكب زحل. ويحدث الاقتران بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما بعضًا ظاهريًا عندما يقعان على خط الطول السماوي نفسه".

وشمل أيضًا: " وقوع المريخ في نقطة الحضيض وهي أقرب نقطة في مدار الكوكب حول الشمس؛ حيث إن الكوكب يدور حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل تقع الشمس في إحدى بؤرتيه وفي كل عام يمر المريخ مرة في أقرب نقطة من الشمس والتي تسمى الحضيض ومرة أخرى يمر في أبعد نقطة من الشمس وتسمى الأوج".