منشآة تترك عاملها ينام على الرصيف والموارد البشرية ترد بقوة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تجاوبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شكوى عامل ينام على الرصيف خلال عمله بجوار أحد المولدات؛ حيث نشر قصته أحد المغردين عبر "تويتر". تجاوبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شكوى عامل ينام على الرصيف خلال عمله بجوار أحد المولدات؛ حيث نشر قصته أحد المغردين عبر "تويتر". ووقفت الوزارة على قصة العامل؛ وأخذت الفرق جميع الإفادات اللازمة، وضبطت المخالفة بحق المنشأة. واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية كافة، وألزمت المنشأة بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.

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