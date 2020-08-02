شكرا لمتابعة خبر عن «السبر» يوضح حكم الصيام في أيام التشريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف أستاذ الفقه المقارن، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم الصيام في أيام التشريق، مؤكدًا على أنه محرَّم، ولا يجوز.

وأضاف "السبر": يحرم صيام يوم غد الاثنين؛ لأنه من أيام التشريق؛ وذلك لحديث ابْنِ عمر رضي الله عنهما، قال: "لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي". رواه البخاري.

وتابع :"ولحديث نُبَيْشةَ الهُذلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب). رواه مسلم".