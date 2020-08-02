شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة تٌهدد قائدي المركبات في الصويدرة بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): شهدت الصويدرة شرق المدينة المنورة، اليوم الأحد، هطول الأمطار بغزارة شديدة. شهدت الصويدرة شرق المدينة المنورة، اليوم الأحد، هطول الأمطار بغزارة شديدة. ووثق فيديو غرق الشوارع بمياه الأمطار؛ حيث حذرت الجهات المعنية قائدي المركبات من اضطرابات الجو.

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