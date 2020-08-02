شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «بايلو» ينجح في الكشف عن المصابين بكورونا عبر المنافذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجح بايلو في الكشف عن فيروس كورونا المستجد من خلال حاسة الشم، حيث أنه أحد الكلاب المدربة على الكشف عن حالات الإصابة بالوباء " في المنافذ.

ومن جهته، قال مدير المركز الوطني للوسائل الحية، عبد الله السلوم، إن برنامج " الكوفيد " الذي تبناه المركز كان إحدى المبادرات للمساهمة في كشف المصابين وحظي بتأييد، وكانت التجربة ناجحة، مبينا أن دور الكلاب المدربة هو الكشف عن المصابين في المنافذ.

وفي السياق ذاته، رأى المشرف الفني على عمليات التدريب، ماهر المحيش، أن المركز الوطني للوسائل الحية اعتمد في التدريب على فصيلة " جاكرس " وفصائل أخرى لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا، لما تمتلكه من قدرة عالية على الشم والنتائج تكون فورية.

واتضح أن هذه الفصائل المستخدمة في عملية كشف المصابين تتمتع بلياقة ورشاقة عاليتين، وتمتلك أكثر من 125 مليون خلية شم، وتستطيع شم الروائح على بعد 40 قدما تحت الأرض.