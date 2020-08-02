شاهد.. الجمارك تستعين بالكلب «بايلو» للحدّ من انتشار فيروس كورونا

من خلال قدرته الفائقة على الشّم
بثت «الجمارك السعودية»، اليوم الأحد، فيلمًا تسجيليًا، يستعرض قدرات الكلب «بايلو» في الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» من خلال حاسة الشم.
جاء ذلك عبر الموقع الرسمي لـ«الجمارك السعودية»، التي قالت: «بايلو ينجح في الكشف عن فيروس كورونا المستجد، من خلال حاسة الشم.. تعرّفوا على بايلو ومهامه الجديدة التجريبية في الجمارك السعودية؛ لعودة آمنة عبر المنافذ».
وخلال الفيديو، تحدث مدير المركز الوطني للوسائل الحية، عبد الله بن سليمان السلوم، عن مركز التدريب الوطني، قائلًا، إنه أنشئ عام 1407 هـ، ويُعنى بتدريب فرق الوسائل الحية على برامج الكشف عن المخدرات والمتفجرات والأسلحة وكذلك النقود والتبغ، إضافة إلى عدد من البرامج الأخرى الداعمة للجهات الأمنية.
وأضاف السلوم، أن برنامج «الكوفيد» كان إحدى المبادرات التي حرص المركز الوطني على تقديمها للمساهمة اجتماعيًا في ذلك، وقد حظي بتأييد قياديي الهيئة العامة للجمارك.. والتجربة كانت ناجحة، وحرصنا على تقديم أبرز الجهود ونطور عملية التدريب.. ودورنا ينصب على الإجراء الاحترازي في التعرف على المصاب قبل دخوله أو احتكاكه بالمناطق الخدمية في المملكة.
ومن ناحيته، تحدث ماهر المحيش المشرف الفني على عمليات التدريب، قائلًا: اعتمدنا فصيلة (الكلب) بايلو وفصائل أخرى، لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا المستجد، لما تمتلكه من قدرة عالية على الشم، وستكون النتاج فورية، بمساعدة فريق من المختصين بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
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